Juve, difesa bunker in Champions: subiti solo due gol in otto partite

16 marzo 2017

Difesa bunker e solidità. Ecco i segreti della Juve di Allegri, che tra le top 8 di Champions è quella che ha subito meno gol di tutt i. Con solo due gol al passivo , i bianconeri hanno mantenuto inviolata la porta di Buffon in sei gare su otto . Un dato che spiega bene la forza di questa squadra e che, in vista dei sorteggi per i quarti, suona come un avvertimento per tutte le altre big. Barcellona, Bayern, Atletico e Real compresi.

In Europa la Juve ha alzato il muro. Una barriera quasi invalicabile, costruita con grande attenzione da Allegri attraverso il 4-2-3-1. Col nuovo modulo, i bianconeri attaccano e difendono in 11, sfruttando le doti fisiche di Mandzukic e Cuadrado anche in fase di contenimento e sulla qualità di Bonucci & Co.. In Champions, del resto, finora nessuno ha preso meno gol della Juve. Numeri alla mano, per quanto riguarda la solidità difensiva, la squadra più vicina ai bianconeri è l'Atletico. I gol incassati dal Cholo sono quattro, esattamente il doppio della banda di Allegri. A quota otto reti subite ci sono poi Bayern e Leicester, seguiti da Barcellona (9), Borussia (10), Real (12) e Monaco (13). Dati più o meno confermati anche dal rendimento nei rispettivi campionati per le top 8 della Champions. In Bundes, infatti, solo il Bayern (13 gol) fa meglio della Juve (19). Per il resto, gli altri sono tutti dietro al bunker bianconero.



Numeri che impressionano e lasciano ben sperare Allegri in vista dei quarti. Già, i quarti. A questo punto della Champions, l'urna di Nyon mette sempre un po' di paura. Dichiarazioni di facciata a parte, per i bianconeri l'ideale sarebbe pescare una tra Leicester e Borussia. Anche Atletico Madrid e Monaco non sarebbero ostacoli insormontabili, ma con alcune insidie. Da evitare, per ovvi motivi, come sempre restano invece Barcellona, Real e Bayern. Per arrivare a Cardiff la strada è ancora lunga, ma se la Juve continuerà a tenere alto il muro davanti a Buffon sarà dura per chiunque rovinarle i piani.