Juve, col Real devi crederci! Per quanto impietosi i numeri sono fatti per essere smentiti

11 aprile 2018

A Madrid ci credono. A Madrid sono sempre ottimisti e fiduciosi. A Madrid, però, da ieri sera c'è un po' più di cautela . Non certo paura, questo no. Non sia mai detto! Però l'impresa della Roma contro il Barcellona (peraltro salutata dal tifo merengue con grande gioia) insegna che per quanto difficili e per quanto statisticamente improbabili la grandi imprese a volte capitano. I numeri, in fondo, sono fatti per essere smentiti. Ancher quando sono impietosi. Una partita storica: di questo ha bisogna la Juve stasera al Bernabeu. Di una grande impresa. O forse addirittura di qualcosa di più, di una impresa immensa , perché se ribaltare una sconfitta casalinga subita nel match di andata è cosa riuscita solo a 6 squadre nelle storia della Champions (e mai partendo da uno 0-3!) c'è un altro dato che ha le sembianze di una sentenza: su 1959 partite disputate al Bernabeu solo 24 volte è uscito un risultato che oggi potrebbe qualificare la Juve alle semifinali di Champions, vale a dire l'1,21 percento! Insomma grande, immensa, pazzesca che sia serve un'impresa. Serve smentire le statistiche. Serve una Juve superlativa . Crederci è un atto di fede, provarci è doveroso.

NUMERI POCO CONFORTANTI, MA... FATTI PER ESSERE SMENTITI!

• Questo sarà il 21° incontro in competizioni europee tra queste due squadre, tutti in Champions League o Coppa dei Campioni: il Real ha vinto 10 volte, la Juventus otto (due pareggi).

• L’unica partita giocata più volte in Coppa dei Campioni/Champions League è Bayern Monaco v Real Madrid (24 sfide).

• La Juventus ha vinto due delle ultime otto trasferte contro il Real Madrid (1N, 5P): 1-0 nel febbraio 1962 e 2-0 nel novembre 2008.

• Il Real Madrid non è riuscito a passare il turno solo una volta nelle precedenti 32 occasioni in cui ha vinto l’andata in trasferta, contro l’Odense Boldklub nella Coppa UEFA 1994/95 (3-2 in trasferta, 0-2 in casa).

• Nella Coppa dei Campioni/Champions League è successo in 312 precedenti occasioni che una squadra venisse sconfitta in casa nella gara di andata – solo sei di queste compagini hanno poi passato il turno, nessuna delle quali recuperando tre gol di scarto. o Il Real Madrid ha segnato nelle ultime 24 partite di Champions League, segnando 63 gol in totale.

• I Blancos potrebbero arrivare in semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League per l’ottava volta consecutiva, un record nella competizione. o I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata sei volte nelle ultime 10 trasferte di Champions League.

• Cristiano Ronaldo ha segnato nelle sue sei partite di Champions League contro la Juventus, realizzando nove reti – nessun giocatore ha segnato di più contro una singola avversaria nella storia della competizione (Cristiano Ronaldo 9 vs Bayern Monaco e Messi 9 vs Arsenal). • Il portoghese ha segnato 22 gol nei quarti di finale, più della Juventus nella stessa fase della competizione (21).

• Gonzalo Higuain ha preso parte attiva al 55% dei gol della Juventus in questa stagione (cinque reti e un assist su 11 gol totali), inclusi tutti gli ultimi quattro (tre gol, un assist).