Juve, ci siamo: il video di presentazione della super sfida al Barça

9 aprile 2017

Ci siamo: dopo aver superato l'ostacolo Chievo, la Juve si butta con testa, cuore e gambe alla supersfida di martedì contro il Barcellona. Ambiente carico in vista dell'andata dei quarti di Champions allo Juventus Stadium come dimostra il video pubblicato dalla società sui propri canali. Giocatori come guerrieri, sguardi fieri e concentrati, tifosi che mostrano orgogliosi i colori bianconeri, gli stessi che dipingono i volti di Dybala, Mandzukic e Bonucci.