Juve: Chiellini in gruppo, Mandzukic e Cuadrado titolari con il Porto

12 marzo 2017

La Juve ha proseguito la preparazione in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto di martedì sera allo Stadium con una seduta mattutina a Vinovo incentrata sulla tattica. Le buone notizie arrivano da Chiellini, che è tornato a lavorare in gruppo dopo il lavoro personalizzato per il risentimento muscolare accusato a Udine. Differenziato solo per Sturaro. Contro i portoghesi Mandzukic e Cuadrado torneranno titolari nel 4-2-3-1.