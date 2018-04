Juve, Chiellini: "Pallone d'oro a Buffon e a noi la Champions"

29 maggio 2017

E' partita l'operazione Cardiff e Giorgio Chellini non si nasconde alla vigilia di Juve-Real: "Ci sentiamo diversi e migliori di due anni fa. Attenzione al Real è sempre lì che sembra sia sempre a giochicchiare, ma appena tu pensi di poter avere il sopravvento ti colpisce. L'ho visto con il Bayern e con il Napoli". Da Chiellini anche l'investitura a Gigi Buffon: "Merita il Pallone d'Oro ma non alla carriera come ho letto da alcuni, Gigi se lo meriterebbe per quello che fa. Mi auguro che lo vinca e che lo meriti perche' sicuramente un Pallone d'Oro a lui sarebbe una conseguenza di una nostra vittoria sabato".

Poi Chiellini torna a parlare della sfida di sabato con il Real: "Da parte nostra dovremo continuare sulla strada intrapresa in questo ultimo periodo, fondamentale sarà l'approccio alla partita, cercare di vincere più duelli possibili quando verrà richiesto e soprattutto mantenere sempre un ordine che poi una partita secca come la finale ti aiuta a leggere meglio certi episodi che sono poi determinanti".



"La cosa importante - prosegue Chiellini - è la disponibilità al sacrificio e credo che il segreto quest'anno sia stato questo, perchè c'è stata da parte di tutti, soprattutto da parte delle persone che ci giocano davanti. La finale di due anni fa resta, ma credo che per quanto ci riguarda sia una traccia positiva. Due anni fa avevamo fatto sicuramente un primo tempo con un po' troppo di tensione e nel secondo tempo, nel momento in cui avevamo ripreso la partita e ci sembrava di poterla andare a vincere ci siamo fatti cogliere non dico impreparati, perche' ti trovi comunque di fronte dei campioni, ma un pochino piu' scoperti".