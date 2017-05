Juve, Chiellini: "Occhio al Monaco, numeri stratosferici"

2 maggio 2017

Nessun rischio di sottovalutare il Monaco . Sono i numeri a parlare per la squadra del Principato e la conferma arriva dalle parole di Giorgio Chiellini intervistato da France Football: "Stanno facendo una stagione straordinaria, con statistiche da pazzi in Ligue 1 e un percorso superbo in Champions. Per cui occhio al Monaco. Saranno due partite difficili per la Juventus, stanno facendo una stagione straordinaria”.

"Al sorteggio c'è chi diceva che sarebbe stato semplice – aggiunge il centrale bianconero - ma dire questa cosa vuol dire conoscere male le cose di calcio. Seguivo già da qualche mese il Monaco e constato che non hanno mai mollato. Il Monaco è uscito primo dal suo gruppo e ha disputato grandi partite contro il City, battendo il Borussia a Dortmund. Meritano rispetto”.



"Da tenere d'occhio - spiega Chiellini - non ci sono solo Silva e Fabinho già presenti ai quarti due anni fa e che ormai giocano a grandi livelli, ma pure i vari Lemar, Mendy, Mbappé, Bakayoko che ho scoperto quest'anno e sono eccellenti. E poi c'è Falcao che sta tornando quello che tutti ammiravano".



E poco importa il numero di reti incassate dalla Juve: “E' relativo, siamo stati anche fortunati, come contro il Lione. A volte è questione di centimetri, ma la Juve gioca in simbiosi. Il successo è collettivo. E' la passione che mi motiva. Quando cambiai ruolo, vidi davanti a me una luce incredibile. Non ho ancora fissato una data per ritirarmi. Mi sento meglio di un paio di anni fa. Deciderò anno su anno, con l'idea di continuare se mi sento al top. Poi mi piacerebbe rimanere nel calcio, ma non da allenatore: troppo stress e troppe cose da gestire fuori dal campo”. Tornerà utile allora la laurea: “Non è vero che ai giocatori manca tempo. Studiare è una questione di volontà, per me è una passione che mi ha permesso di non pensare solo al calcio e di pormi delle sfide".