Juve: c'è Barzagli, fuori Cuadrado

3 maggio 2017

Ultime sulla formazione del Monaco. Il tecnico Jardim si affiderà come sempre al 4-4-2 con Fabinho che ha vinto il ballottaggio con Moutinho. Bakayoko non dovrebbe partire dall'inizio, con Dirar favorito per una maglia da titolare. Bernardo Silva e Lemar sulle fasce, il tandem Falcao-Mbappé confermatissimo in avanti.

ORE 11,45 - PJANIC: QUI LA CULTURA DELLA VITTORIA

"Puntiamo sulle nostre qualità - spiega il bosniaco - sviluppando il nostro gioco anche se sarà più difficile fuori casa. Dovremo difendere al momento giusto, attaccare bene al momento altrettanto opportuno. Difficile dire se siamo favoriti, anche se abbiamo fiducia in noi stessi dopo aver battuto Porto e soprattutto Barcellona. Ma il Monaco può dire lo stesso. Non ci fidiamo".

Pjanic che non si pente di aver detto addio alla Roma: "La Juve è un'altra cosa, qui c'è una vera cultura della vittoria. Ci si rimette in discussione dopo ogni successo, dopo aver vinto una partita si torna negli spogliatoi e si pensa subito alla gara seguente. Qui ci sono dei guerrieri che hanno questa mentalità da anni. Così ho capito perché questo club vince da anni. Quando sono arrivato mi hanno spiegato la storia del club dicendomi che ero qui per continuare a scriverla, che credevano in me, ma spettava a me essere all'altezza. Bisogna essere sempre al 100%, anche in allenamento”.

E dopo qualche mese di adattamento il centrocampista finalmente si sente a suo agio: "Allegri mi fa giocare ormai più basso, come in nazionale, un ruolo che richiede capacità di affrontare duelli, disciplina, intelligenza tattica. Mi sento a mio agio anche perché davanti abbiamo tanta qualità. Allegri ci trasmette serenità, calma, serietà, i titoli vinti parlano per lui, è forte tatticamente, abituato alle grandi partite di Champions. Sa essere serio quando serve, i giocatori credono in lui".