Juve, Buffon: "Real favorito? Nessuno è invincibile, qualificazione al 50%"

2 aprile 2018

La Juve e Gigi Buffon ritrovano il Real Madrid in Champions League 300 giorni dopo la finale di Cardiff. "Allora vinse la più forte. Quello che dobbiamo fare è mettere in campo le nostre qualità - ha detto il portiere bianconero in un'intervista a Marca - Nessuna squadra è invincibile. Il Real è favorito, ma la qualificazione è al 50%. Dobbiamo essere ambiziosi. C'è storia e c'è il presente, la Juve è una grande squadra che sa come vincere titoli".

"Il Real è meglio della Juve. Non lo dico io, lo dice la storia, il palmares, i numeri - ha proseguito Buffon nell'intervista a 'Marca' - Possiamo competere con loro ma negli ultimi anni hanno dimostrato di avere qualcosa di speciale. Conquistare tre Champions negli ultimi quattro anni dice tutto". Elogi per Cristiano Ronaldo: "Ho un'ammirazione illimitata per lui, è riuscito a migliorare nel tempo. Lo ammiro perché è una persona che sa quello che fa, è pragmatico. Negli ultimi anni ha dimostrato di essere intelligente. Ha cambiato la sua posizione, spende meno energie di prima ma è davvero letale, è davvero un killer. Con quel cinismo sotto porta ho visto solo Trezeguet".



E ancora sulle pagine dell'altro quotidiano spagnolo 'As': "A Cardiff siamo arrivati con molta fiducia, forse troppa, è stato l'errore più grande che abbiamo commesso. Speriamo questa volta di essere all'altezza e tenere viva la qualificazione fino all'ultimo minuto della gara di ritorno. Se è diverso affrontare il Real in un doppio confronto? Senza dubbio. Ho sempre pensato che fosse meglio giocare una singola partita, poi mi sono reso conto che in 180' abbiamo eliminato il Barcellona e in '90 abbiamo perso con il Real...".