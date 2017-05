Juve, Buffon: "Ormai arrivare in finale non conta più niente"

9 maggio 2017

Gigi Buffon non festeggia la finale di Cardiff perché sa che l'obiettivo è un altro. “Se fossimo scesi in campo con la puzza sotto il naso avremmo passato brutti momenti. Li abbiamo passati comunque, ma quando sei pronto a reagire e hai la testa giusta poi li superi. Abbiamo raggiunto Cardiff, non dico neanche che era il nostro primo obiettivo perché ormai non conta più niente arrivare in finale", ha detto il capitano della Juve.

"E’ tutto vero, è stato tutto maledettamente difficile, a prescindere dal 2-0 dell’andata. Seconda finale in tre anni? Sono molto felice per questa finale, ci arrivo bene ed è innegabile che se non giocassi in una grande squadra non avrei potuto riprovarci. Ma la vita è bella per questo, due anni fa in molti pensavano che sarebbe stata la mia ultima finale e anche io ho valutato questa ipotesi ma non ne ero certo. Bisogna credere nei sogni fino all’ultimo giorno", ha aggiunto.