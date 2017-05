Juve, Buffon: "Stavolta voglio vincerla una finale"

2 maggio 2017

LA CONFERENZA

Obiettivi diversi tra le due squadre. Potrebbere essere un vantaggio: "Credo che se sono arrivate a giocarsi una finale di Champions. Penso che lo hanno fatto perchè hanno meritato. Hanno i valori giusti. Credo che sarà una partita equilibrata tra due squadra molto importanti che con merito e con una certa sicurezza e personalità sono arrivate alla semifinale".



Vantaggio dall'esperienza e il pericolo più grande?: "Secondo me, domani, un pochino, l'esperienza di sapere che è una qualificazione su due sfide può venire più incontro a noi, penso anche che loro essendo giovani e vitali, penso abbiano un entusiamo e una sana incoscienza che li può aiutare. Per noi il pericolo è che loro non sono in semifinale per caso. Hanno buttato fuori squadre importanti".



Siete più sereni adesso affrontando partite importanti?: "Due anni fa eravamo tesi perche avere in finale con il Barcellona non ti fa rilassare. Gli daresti un vantaggio enorme. L'approccio poi è molto personale. Due anni fa da una parte potevamo essere tranquilli per l'obiettivo insperato. Stavolta sarebbe il risultato logico di un percorso iniziato tanto tempo fa".



Vedrai il derby di Madrid e per chi farai il tifo?: "Lo guardo sicuramente al di là delle potenziali rivali, non faccio il tifo per nessuno Sono disinteressato. Chiunque vinca sarà una gatta dura da pelare. Sicuramente mi piace la compattezza dell'Atletico. Il Real in Champions ha un qualcosa. E' nato sotto una stella molto luminosa. E questa è l'attitudine di giocare a certi livelli".



A Montecarlo ci sono molti italiani ti aspetti sostegno?: "Mi aspetto lo stadio pieno. Normale poi in uno stadio piccolo. Mi aspetto tanto entusiamo dai tifosi locali. Rispetto a due anni fa, stanno volando anche in campionato. A noi il sostegno non mancherebbe mai nemmeno a Toyko, figurati a Montecarlo".



Ti aspetti il contributo decisivo da Higuain?: "Se ti riferisci a gol decisivi, è chiaro che per noi chiunque segni va benissimo. Per quanto riguarda Gonzalo anche contro il Barcellona ha fatto sì che non prendessimo gol. Il merito è di tutti. Per far si che il nostro gioco fosse fluido si è fatto trovare nelle posizioni giuste per offrire assist e passaggi. Tutti si aspettano i gol da lui, ma non voglio perda il suo atteggiamento che ha dalla prima di campionato".



Che sai di Mbappé. Hanno l'attacco più forte d'Europa?: "Il Monaco è una squadra spavalda, gli piace attaccare e lo fa molto bene. Il tecnico è bravo e insegna un calcio offensivo. Lo puoi fare se hai attaccanti fuori dal comune. I gol non li ha fatti solo Mbappé, che è la stella della squadra. Con lui c'è Falcao e altri ragazzi che sono dei veri pericoli. Io del Monaco ho un rispetto totale. A meno che la partita finisca 3-0, credo che la sfida di domani lascerà aperto il discorso qualificazione".



Pensi sia la tua ultima occasione, come ha detto anche Falcao?: "Io penso che dentro di noi, c'è sempre il desiderio e pensi che il futuro ti possa dare un'altra occasione o un'altra possibilità di festeggiare un traguardo insperato. Questo è il modo giusto di pensare di un atleta. Non è presunzione".



C'era un voto prima della partita del Camp Nou, questa volta?: "Quel voto 'smetto se non prendo gol con il Barcellona' era prima dell'andata e del ritorno. E' un modo come un altro per mantenersi giovani e autostimolarsi. E' anche vero molte volte, che sfidi il tuo avversario e gli dici se mi fai gol vado in sede e strappo il contratto. Perchè i portieri sono anche quelli che devono un attimino smuovere le acque se c'è un po' di apatia, o per ravvivarmi e trovarmi sempre uno stimolo. In questo caso è stato molto bravo Agnelli a dire: 'Io sono il capo della Juve, non deve succedere niente che io non sappia. Questa cosa non la sapevo, quindi fai finta di aver detto una sciocchezza, e dimenticatela'".



Sei una leggenda dello sport e hai sfiorato questa Coppa, ti può tornare la tentazione di dire basta se la vinci?: "Mi piace dire la verità, per me giocare una semifinale di Champions è un qualcosa veramente di entusiasmante. Non è un assillo, mi rende ancora felice e giovane se la vinco o meno. Avrò modo di esprimere la mia essenza, forse è anche il motivo per cui sono nato. L'emozione è enorme. Ho un approccio che è molto sereno e propositivo. Non penso di dover avere dei crediti. Se la vinco non cambia niente. Ho un contratto fino al 2018 e ho ancora dei traguardi da raggiungere".



Vi fa paura il modo di giocare del Monaco: "No, io penso che non si snatureranno, la squadra è arrivato qui con delle certezze e caratteristiche ben precise e credo continueranno su questa strada. E' una squadra brillante che gioca un calcio totale. Si fa vedere con grande piacere. Nel momento in cui riesci a trasferire questa mentalità a una squadra, non credo si possa tornare indietro".