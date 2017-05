Juve, Bonucci: "A Cardiff per portare a casa la Coppa" Il difensore bianconero: "Due anni fa eravamo una sorpresa, quest'anno siamo una certezza"

9 maggio 2017

"Quello di questa sera è un grande risultato, siamo cresciuti rispetto a due anni fa. Ora siamo maturi, consapevoli dei nostri mezzi. A Berlino eravamo una sorpresa. Invece quest'anno la Juve è più che una certezza". Parole di Leonardo Bonucci a Mediaset. "Il gol subito da Mbappé fa rosicare. Però abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra. Andiamo a Cardiff con l'obiettivo di portarla a casa facendo la partita più bella della nostra storia".

JUVE: LA FESTA NEGLI SPOGLIATOI FINO A CARDIFF. FINO ALLA FINE!!! #roadtocardiff #finoallafine Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 9 Mag 2017 alle ore 13:45 PDT

DYBALA: "UN SOGNO, SERATA INDIMENTICABILE" "E' una giornata bellissima per tutti, è un sogno. Questa finale era il nostro obiettivo da inizio stagione, siamo molto felici ma ancora non è finita: vogliamo vincere la finale". Dybala è il ritratto della felicità. "Spero di essere determinante per aiutare la mia squadra ma è ancora lunga, abbiamo altre gare prima di Cardiff - ha proseguito l'argentino - Cinque anni fa ero in Argentina, non avrei immaginato neanche di essere qui alla Juve, figuriamoci in finale di Champions: è una giornata indimenticabile per me. Cali di tensione nel finale? Penso che abbiamo mollato un po' perché pensavamo che la partita fosse chiusa. In una gara secca però questo non deve succedere".

MARCHISIO: "CHE VOGLIA DI GIOCARCI QUESTA FINALE" "Siamo partiti bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo segnare di più. Poi ovviamente visto l'andamento della gara e visto il 2-0 dell'andata ci sta che lasci un momento agli avversari". Claudio Marchisio commenta così la vittoria sul Monaco e la conquista della finale di Champions. "L'importanza di Dybala? L'ho conosciuto subito dopo la finale di Berlino e gli ho detto che saremmo dovuti ripartire per giocarci un'altra finale. Nel primo anno ha fatto un po' fatica poi invece ha dimostrato tutto il suo talento. Quest'anno è stato ancora più importante, lui come altri. Quest'anno in Champions abbiamo giocato gare di grande spessore ed è questo che ci ha portato in finale. Differenze tra questa e la finale del 2015? Dovrà essere un'altra finale. Abbiamo una grande voglia di giocarcela, la grande crescita c'è stata con squadre meno importanti rispetto al Barcellona ma dove la squadra ha dimostrato di avere una grandissima forza mentale rispetto agli scorsi anni".

DANI ALVES: "PREFERISCO FARE GLI ASSIST CHE SEGNARE" "Meglio segnare o fare assist? La cosa più importante di tutte è aiutare la mia squadra a vincere". Così Dani Alves a Mediaset. "Io non faccio tanti gol ma sono contento di averlo fatto: però mi piace più fare gli assist così andiamo a casa tutti felici. Questa finale per me significa un’opportunità che la vita mi regala ancora. A me e ai miei compagni. E' un buon momento per noi, lavoriamo tantissimo ma ancora non abbiamo fatto niente Per chi era il cuore dopo il gol? L'ho dedicato alla mia fidanzata perché lei è sempre con me e in quel momento speciale ho voluto dedicarle il gol".

