Juve bloccata a Oporto per un problema tecnico

23 febbraio 2017

La Juve è bloccata a Oporto il giorno dopo il successo per 2-0 firmato Pjaca e Dani Alves sul Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. E' infatti slittato al primo pomeriggio il rientro della squadra bianconera in Italia a causa di un problema tecnico. Un contrattempo pesante per Allegri e i giocatori: la Juve infatti giocherà in campionato sabato sera in anticipo contro l'Empoli allo Juventus Stadium.