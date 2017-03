Juve-Barcellona, la conferma di Pier Silvio Berlusconi: "In chiaro su Canale 5"

23 marzo 2017

L'andata dei quarti di Champions tra Juve e Barcellona, in programma il prossimo 11 aprile, andrà in onda in chiaro su Canale 5. A confermarlo ufficialmente è Pier Silvio Berlusconi: "Anche quando la coppa Campioni era di Sky, una partita italiana è sempre stata sulle reti free, spesso su Canale 5". Una valutazione dettata dall'importanza del match e che non rientra nelle nuove strategie di Mediaset, sempre più intenzionata a investire con produzioni locali.