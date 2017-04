Juve-Barcellona, Allegri: "Possiamo fare l'impresa"

10 aprile 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

E' la partita più difficile della stagione e sarà affrontato col 4-2-3-1: ci dobbiamo aspettare novità?

Non dico la formazione ma i quattro davanti giocano tutti, non vedo perché rinunciare a qualcuno. Giocheremo con la convinzione di passare il turno. Non sarà facile perché il Barcellona è la squadra più forte perché davanti sono fortissimi, ma anche noi abbiamo giocatori importanti. In Champions siamo cresciuti molto in autostima e consapevolezza. Metteremo in campo le nostre qualità



Non perdete in casa da quattro anni in Europa: siete favoriti?

No, sarà una partita equilibrata. Quando si gioca in casa la prima è bello non prendere gol, ma sarà difficile e dovremo giocare per segnare. Sappiamo i loro punti deboli difensivi e su quello lavoreremo, perché è impossibile fare due 0-0 contro di loro



Dybala è al livello di Messi?

Paulo ha fatto passi da gigante rispetto a quando è arrivato. Ha caratteristiche uniche, ma Messi è il numero uno al mondo. Dybala sta crescendo molto e con Neymar saranno i migliori del prossimo futuro



Cosa ha pensato dopo il sorteggio con il ritorno in Spagna?

Il 6-1 contro il Psg ha insegnato che non c'è nulla di scontato. Noi dobbiamo pensare all'andata, poi vedremo per il ritorno. E' un quarto importante tra due squadre pretendenti alla Champions. Saranno serate di grande spettacolo e dovremo essere bravi e sereni, con grande tecnica.



Avete guardato la partita di Berlino per preparare la sfida di domani?

E' la decima volta che sfido il Barcellona. Sono partite diverse perché la finale si gioca su sfida secca. L'importante è tenere aperto il passaggio del turno



Che differenza c'è tra questa Juventus e quella della finale di Berlino?

Loro sono sempre fortissimi, con Iniesta che è ancora uno dei migliori centrocampisti al mondo. Noi abbiamo solo due giocatori di quella finale in campo



Quali sono i punti deboli del Barcellona?

Loro giocano molto in maniera offensiva e ti lasciano campo. Lo dimostrano i numeri. Dovremo essere bravi a restare in partita per tutta la durata



Come si fa a tenere la tensione alta per questa partita?

Quando arriva la Champions stanno tutti bene. La squadra deve essere consapevole dei propri mezzi, i passi avanti vanno fatti dal piano psicologico. Bisogna giocare con serenità e rispetto dell'avversario, ma convinti di poter passare altrimenti non giochiamo nemmeno



Come sta Pjanic? Alex Sandro è in dubbio?

Il brasiliano è in ballottaggio con Asamoah, ma stanno tutti bene.



Più importante attaccare o difendere meglio?

Entrambe le cose. Per passare il turno serve anche un pizzico di fortuna, ma servirà giocare due grandissime partite.



Le fa più male il palo di Niang o il tiro alto di Tevez?

Nessuna delle due perché il passato non si può cambiare. E' bello giocare queste partite con la voglia di migliorarsi, l'importante è esserci e giocarsela



Giocherete la palla da dietro?

Dovremo essere bravi ad adattarci alle situazioni. In quei novanta minuti ci sono tanti momenti diversi



Come vede il Barcellona con la difesa a tre?

Cambia poco in qualunque modo giochino. Hanno qualità e caratteristiche importanti, le conosciamo. Bisognerà essere molto bravi





LE PAROLE DI BUFFON



Che ricordi hai di Berlino?

Non ho mai rivisto quella partita, ma me la ricordo bene. Ho sensazioni positive anche se sulla carta il Barcellona è superiore. Noi abbiamo due anni di esperienza in più e un percorso europeo che ci ha dato autostima per affrontare questa gara con un piglio giusto senza dover essere per forza la vittima sacrificale



Che partita sarà Juventus-Barcellona?

Sarà una sfida tra due squadre con una filosofia di gioco ben definite. Loro sono arrivati a grandi risultati con il loro gioco e hanno avuto grandi trionfi. Noi abbiamo avuto un percorso diverso negli ultimi dieci anni, con qualche difficoltà, ma siamo tornati dove la storia dice che meritiamo di essere. Siamo tornati un passo alla volta e abbiamo acquisito consapevolezza un po' per volta. Abbiamo tutti la consapevolezza che incontriamo la squadra più forte sui 180 minuti, ma è anche vero che sarà bello misurarsi con loro e vedere se e come potremo migliorare. Avremo tante risposte a prescindere dal risultato



La MSN è il tridente più forte che hai mai incontrato?

Non so quante squadre giochino o abbiano giocato con un tridente con tre punte del genere. E' evidente che la loro fase offensiva sa essere devastante. Tutti e tre sono altruisti e hanno un bel feeling e c'è tanto rispetto tra loro, si aiutano molto. Questo ti fa capire che sarà ancora più dura, perché non giochi contro tre individualità ma contro un tridente che vuole il bene della squadra



Dopo vent'anni ti emozioni ancora? Tuo figlio tiferà ancora Messi come due anni fa?

Avrò tanto nervosismo ed emozione. E' uno stato d'animo che mi accompagna sempre in queste gare, se non ce l'avessi smetterei. E' bello gustarsi questo tipo di gara, con un po' di paura e tensione. I miei figli sono innamorati degli attaccanti del Barcellona, hanno gusto.



Sei l'unico grande portiere a non avere subito gol da Messi, hai studiato per evitare di prendere gol anche domani?

Ho avuto la fortuna di incontrarlo poche volte e sempre con una difesa che gli ha reso il lavoro molto difficile. Quando sfidi certi giocatori qualcosa dipende da te, ma molto da lui e dal destino



Dani Alves vi sta dando una mano nel preparare la sfida?

Siamo contenti di averlo con noi al di là del giocatore di quanto fa in campo. Il suo modo di imporsi nello spogliatoio può risultare decisivo nella crescita di molti. Va ringraziato perché si sta dando con grande altruismo. Il Barcellona è cambiato poco, noi qualcosa l'abbiamo modificato. Vedremo se la distanza tra noi si è assottigliata, sarebbe già importante perché vorrebbe dire che la nostra crescita è sulla strada giusta



Come si sta avvicinando a questa partita Dybala? E' la sua partita più importante?

Essendo qui da poco è di sicuro la sfida più importante con noi. E' nelle condizioni psicofisiche migliori. Il ragazzo sente la partita e si è preparato al meglio. I campioni come lui sanno che poter contare su di loro è una fortuna e ci darebbe una grande sicurezza



Quanto incide la vostra fase difensiva nei risultati?

Un'ottima fase difensiva aumenta le probabilità di ottimi risultati e di vittoria, ma questo è sempre stato un nostro connotato. In passato ci è mancata un po' di esperienza e cinismo, ma nel frattempo il tempo è passato e mi auguro che tutti i motivi per cui in passato non abbiamo vinto ci abbia insegnato qualcosa.



Sei ottimista verso la sfida?

Sono cosciente di ciò che andremo a fare e contro chi giocheremo. Siamo lucidi sul potenziale del nostro avversario e non dovremmo essere colti di sorpresa. Nelle due partite il Barça è la squadra più complicata da eliminare perché spesso vince o perde per demeriti propri. Il destino se lo creano loro, ma non vogliamo essere una vittima designata e giocheremo con coraggio



Perché questo potrebbe essere l'anno giusto?

L'avere una certa fiducia verso l'obiettivo è bello. Speriamo sempre che sia l'anno giusto, io è 22 anni che ci spero ma a volte poteva esserlo ma non lo diventa. Al fischio d'inizio devi avere questo tipo di atteggiamento, poi ci sono volte in cui gli avversari sono più bravi



Cosa hai pensato dopo la remuntada del Barça col Psg?

Quando ho visto il 6-1 ho pensato che la vita mi ha insegnato una cosa nuova. Pensavo di aver già visto tutto nel mio lavoro e invece questa cosa mi ha scioccato. Solo pensare di ribaltare un 4-0 contro una squadra come il Psg in Champions è pazzesco. Sportivamente parlando è un insegnamento enorme a tutti. Tutto è possibile con l'approccio giusto e anche la fortuna può sostenerti. Mi auguro che abbiano finito le scorte però.