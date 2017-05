Juve, Allegri vola basso: "Servirà umiltà e spirito di sacrificio"

2 maggio 2017

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Cosa cambia con Marchisio?

"Il sistema di gioco non cambia. Cambiano le caratteristiche dei giocatori. Khedira è più fisico, Claudio più mobile. Marchisio è in buona condizione ed è cresciuto. E' un giocatore importante che abbiamo ritrovato".



Ottimisti per la vittoria?

"Il Monaco non ha ancora perso in casa? Speriamo sia la prima volta... Loro giocano molto sulle verticali. Hanno grandi giocatori. E' una squadra completamente diversa da quella incontrata due anni fa, con un attacco pericolosissimo".



Miglior difesa contro miglior attacco

"Le statistiche lasciano il tempo che trovano. Ogni partita è diversa dall'altra. Il Monaco ha fatto moltissimi gol e ha vinto tante partite segnando anche nel finale. Per arrivare in finale, bisogna giocare due gare giuste. Quindi bisognerà essere molto bravi, bisognerà avere grande rispetto di questa squadra perché contro di loro sarà molto complicato".



L'arbitraggio

"L'arbitro di domani sarà sicuramente in grado di dirigere il match nel migliore dei modi".



Scudetto in tasca e Champions

"Nove punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine è un bel vantaggio. Ma questo non cambia il modo di preparare le partite. Anche perché poi dovremo giocare il derby, che è un'altra gara da vincere".



Come è cambiato il Monaco?

"Il Monaco è cambiato in fase realizzativa e difensiva rispetto al 2015. E' una squadra più propensa ad attaccare adesso. Prima era più solida difensivamente".



Il rinnovo con la Juve

"Ci incontreremo con la società. Non ne abbiamo ancora parlato. Ora non è il momento".



La mano di Jardim

"Jardim ha fatto un lavoro straordinario, non scordiamoci che il Monaco è in semifinale di Champions, è primo in Ligue 1, con tre punti che possono essere sei potenzialmente, davanti al Paris Saint-Germain che era una delle favorite per vincere la Champions. Quindi è un lavoro straordinario, ma non da quest'anno, da quando è arrivato al Monaco, quindi c'è solamente da fargli i complimenti".



Il contributo di Higuain

"E' stato acquistato per migliorare la squadra e il potenziale offensivo. Sta facendo un'annata importante. Non contano solo i gol. A Barcellona ha giocato una gara importante. Poi magari domani segna... Deve stare sereno perché sta facendo un'annata straordinaria come tutta la squadra".



Falcao

"Prima dell'infortunio era uno dei più forti attaccanti del mondo. Ora sta tornando ed è molto pericoloso".



L'attacco del Monaco

"Parlano i numeri. Han fatto tantissimi gol. Falcao ha esperienza e gioca in area. Mbappé ha velocità e tecnica nello spazio. Anche Bernardo Silva è cresciuto molto e gli esterni sono ottimi. Una squadra fa risultati non solo per la buona organizzazione, ma anche per i buoni giocatori".



Cosa dirà ai giocatori?

"A questo punto la squadra sa cosa deve fare. Non dobbiamo fare la partita del primo tempo a Bergamo. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori, altrimenti potrebbemmo avere delle difficoltà"