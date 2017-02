Juve, Allegri recupera Chiellini e Barzagli

21 febbraio 2017

Barzagli e Chiellini si sono allenati con il gruppo e sono recuperati per la trasferta in Portogallo. Allegri potrà contare così sui due difensori contro la squadra di Nuno Espirito Santo. Senza Bonucci, escluso dalla formazione titolare per motivi disciplinari, dovrebbero essere proprio Barzagli e Chiellini i due difensori centrali, oppure uno dei due con Rugani nella difesa a quattro. Si va verso la conferma del nuovo modulo il 4-2-3-1 con il rientro di Mandzukic dal primo minuto dopo il turno di squalifica scontato contro il Palermo.