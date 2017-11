Juve, Allegri mastica amaro: "Dovevamo chiudere la qualificazione"

31 ottobre 2017

Massimiliano Allegri mastica amaro dopo il pari in rimonta della Juve contro lo Sporting Lisbona. "Dispiace per il pari perché avevamo la possibilità di chiudere il passaggio e così non è stato - ha spiegato a Premium Sport -. Era molto semplice il discorso, dovevamo vincere qui per chiudere i giochi". "Siamo un squadra che ha bisogno di paura per fare delle prestazioni giuste - ha aggiunto -. Salvo soltanto il risultato".