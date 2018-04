Juve, Allegri: "Il Real è favorito, ma stavolta bisogna portare a casa questa coppa"

29 maggio 2017

A cinque giorni dalla finale di Champions , Allegri detta la linea della Juve : "Bisogna affrontare questa settimana con grande serenità, preparando la partita senza ansia - dice in conferenza stampa -. Abbiamo convinzione e autostima, ma anche la consapevolezza che giocheremo una finale dove loro saranno i favoriti". Il tecnico non si nasconde: "La Juve è al posto giusto nel momento giusto, stavolta bisogna portare a casa questa coppa".

Nel corso del media day allo Juventus Stadium, il tecnico spiega l'approccio che la squadra deve avere in vista del match di sabato: "Dobbiamo essere concentrati su quello che c'è da fare. E' un evento meraviglioso, ce lo siamo meritati. Andiamo là fiduciosi, con consapevolezza e convinzione maggiore rispetto a due anni fa, però di fronte c'è il Real Madrid e loro saranno i favoriti".



La parte mentale sarà decisiva: "La negatività porta negatività, la positività porta positività. Quando sono arrivato c'era un alone di negatività che faceva paura. Questa squadra è migliorata molto nel fatto di accendere e spegnere l'interruttore nei momenti giusti. E questo è un aspetto fondamentale perché non puoi stare sempre con l'interruttore attaccato. L'importante è attaccarlo nel momento giusto, quando sabato alle 20:45 fischierà l'arbitro. Ci vuole equilibrio, bisogna avere la forza mentale di rimanere sempre dentro la partita".



Allegri non si sbilancia sulla difesa che schiererà sabato: "La BBC? Può significare anche Buffon, Bonucci e Chiellini. I dettagli faranno differenza e soprattutto le qualità dei singoli. Noi crediamo di poter vincere, sapendo che giochiamo contro il Real Madrid. Differenza rispetto a due anni fa? C'è molta più consapevolezza e autostima. Ed è la cosa più importante quando si va na a giocare una partita così. Siamo cresciutui tutti insieme. Sono cresciuto io, è cresciuta la squadra e la società. E' un momento importante, è bello. Bisogna portare a casa la coppa".