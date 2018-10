Juve, Allegri: "Gara da vincere, ma rispettiamo lo Young Boys"

01/10/2018

Dopo la vittoriacontro il Valencia, la Juventus si rituffa in Champions . All'Allianz Stadium arriva lo Young Boys, sulla carta la Cenerentola del girone. "E' una partita da vincere per non vanificare quanto fatto in Spagna - ha spiegato Allegri - Le partite vanno vinte e giocate. Bisogna avere rispetto dello Young Boys". Sulla formazione: "Chiellini non gioca, Cancelo deve recuperare. Gioca Barzagli, Khedira forse a partita in corso".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Un commento sull'addio di Marotta...

"E' ancora una notizia fresca. Quando si rompe un rapporto umano e professionale è normale ci sia grande dispiacere. C'è un momento di assestamento, la partita di domani è da vincere e non bisogna vanificare quanto fatto in Spagna".



Khedira tra i convocati, giocherà?

"Dall'inizio no, potrà far parte della partota. Il programma era di portarlo a Udine, se domani potesse giocare mezz'ora è positivo. Mancano ancora due partite prima della fine di questo mini ciclo e voglio arrivare a bottino pieno".



Quali insidie dal punto di vista tecnico-tattico?

"Le partite vanno vinte e giocate. Bisogna avere rispetto dello Young Boys, vincono da tante partite. Hanno un ottimo allenatore, sono bravi sulle palle lunghe e hanno fisicità. Se la prendiamo come non dobbiamo sarà complicato. Facciamo un passo in avanti su noi stessi. Gli ultimi 20' non ci sono piaciuti. Abbiamo smesso di correre e smarcarci, abbiamo concesso al Napoli quello che non dovevamo concedere. Domani dobbiamo andare a 6 punti".



Quanto è curioso di vedere la Juve senza Ronaldo?

"L'ho già vista in 10 dal 25' contro il Valencia. Ronaldo ha giocato tante partite e sabato con gran intensità, facendo la sua migliore partita qui, quindi ha anche bisogno di riposare".





Qualche indicazione di formazione.

"Chiellini non gioca, Barzagli è qui con me e scenderà in campo, è un ottimo vecchietto. Cancelo potrei farlo riposare. Emre Can? Ho un dubbio, dipende se giochiamo con due mediani e tre dietro, o due dietro e tre mediani. Davanti saranno in due, Mandzukic e Dybala, anche se Kean sta molto bene. Bernardeschi? Può giocare esterno, mezz'ala e trequartista. E può non giocare"