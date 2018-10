Juve, Allegri fa il perfezionista: "Dovevamo segnare di più"

02/10/2018

"La scelta di Bernardeschi largo? Si pestavano un po' i piedi con Dybala, la sua zona preferita è centro-destra e per maggiore equilibrio l'ho schierato lì - ha continuato - . Federico attacca la profondità, ha fatto una bella partita. Gli ho tirato un po' le orecchie perché c'erano delle situazioni in cui doveva dare la palla e lui cercava il gol personale".



Poi ancora sulle occasioni sprecate: "Bisogna sapere soprattutto che migliorando queste situazioni, crescono le possibilità di andare avanti in Champions. Quando arriveranno le partite importanti quando hai cinque occasioni e devi fare tre gol, oppure su tre occasioni devi fare due gol. Se questo non l'hai nella testa e gigioneggi un po' te lo porti dietro. Anche in campionato".



Infine sull'intesa DYbala-CR7: "Non è l'intesa Dybala-Ronaldo. Il vantaggio è quando hai un punto di riferimento in avanti loro hanno più possibilità di andare a far gol. Non è che giochiamo peggio senza centravanti ma siamo meno presenti dentro l'area".