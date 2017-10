Juve, Allegri: "Dobbiamo fare un risultato positivo"

30 ottobre 2017

La Juve festeggia 120 anni. "Sono orgoglioso di far parte di questa società. Ho trovato una società solidissima e questo è la base per vincere. La vittoria è nel dna della Juve da 120 anni". Sulla sfida contro lo Sporting. "Domani è una partita da dove dobbiamo uscire con un risultato positivo. In casa giocano bene, hanno messo in difficoltà il Barcellona. Dovremo fare una grande partita, capire come e quando giocarla. È una squadra con tradizione europea e ha prodotto molti giovani che sono nel calcio europeo. Dovremo fare una grande partita per ottenere la qualificazione, sarà una sfida complicata". Chi giocherà terzino destro. "Per quanto riguarda il terzino le soluzioni sono Sturaro, De Sciglio e Cuadrado. Se gioca Cuadrado terzino giocherà un esterno davanti a lui, o in alternativa un centrocampo a tre con due trequartisti".". La serenità della squadra. "La squadra deve rimanere sempre serena fino all'inizio della partita, poi al fischio d'inizio deve accendere l'interruttore e giocare con attenzione e tecnica per poi rilassarsi a fine partita. Questa è una caratteristica importante per recuperare le forze visto che giochiamo ogni tre giorni". Douglas Costa. "Sta bene, ha fatto una buona partita contro la Spal e mi dà alternative offensive sia a destra che a sinistra. È utile sia dall'inizio che a partita in corso". Sul momento di Dybala. "Paulo sta bene ed è pronto a giocare, a Milano ha fatto una buona prestazione e sta crescendo. Questa è la cosa più importante, poi il gol lo trova o da fermo o su azione. Ha fatto una bella giocata sul primo gol di Higuain a Milano, ci sono momenti della stagione dove si gioca più o meno bene". Sull'inserimento dei nuovi. "Questa squadra lo scorso anno ha vinto due titoli in Italia e raggiunto la finale di Champions. I giocatori arrivati sono utili sia per l'immediato che per il futuro, diversi sono giovani e non dimentichiamo che tornerà anche Pjaca. La società ha migliorato la qualità della rosa, perché migliorare la qualità degli undici era difficile. Questo mi permette di far riposare giocatori in alcune partite". Mandzukic non fa mai turnover "È un giocatore di grande costanza e secondo me può fare bene anche la mezzala. È un giocatore eclettico e determina. Portiere? No, quello lo fa bene Sturaro. Abbiamo i due migliori portieri al mondo. Mario sembra burbero, ma è anche un bravo ragazzo". Nel mirino l'ottava qualificazione su otto. "Sono abbastanza vecchio, almeno inizio ad esserlo. Gli obiettivi li raggiungono i ragazzi e io mi diverto a vederli in campo". Matuidi può essere in campo?

