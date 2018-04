Juve, Allegri: "Col Real serata di gala, Dybala farà una gran gara"

2 aprile 2018

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

"O gioca Marchisio o gioca Bentancur. In difesa dovrò decidere tra Rugani e Barzagli e poi sceglierò chi far giocare davanti..."."Devo fare i complimenti a Zidane. Ha vinto molto in poco tempo al Real. E non era facile. Alla fine le partite vanno interpretate. Anche quando non si gioca bene, bisogna raggiungere l'obiettivo. Domani ci giocheremo una delle due sfide meravigliose contro il Real. Eliminare i Blancos sarebbe un ulteriore passo in avanti e un vanto. Sappiamo di avere di fronte la squadra più forte e favorita per la vittoria finale. Ma dobbiamo aver l'abizione di vincere".

La lezione di Cardiff

"Ho visto la finale diverse volte. La squadra è migliorata nella gestione della partita. A Cardiff abbiamo mollato mentalmente nelal ripresa e siamo usciti dalla partita. Dobbiamo rimanere nel match, perché la qualificazione si gioca su due gare. Il passaggio dovremo poi andare a conquistarcelo a Madrid. Dovremo capire i momenti della partita in maniera lucida. Il Real con due passaggi ribalta tutto. Hanno tecnica in velocità e precisione incredibile. Dobbiamo essere bravi. Servirà una grande partita e i tifosi devono aiutarci. Sarà una serata di gala, la prima delle due. Negli ultimi anni questa squadra ha fatto grandi cose".



Due o tre centrocampisti?

"Mi viene da sorridere. L'anno scorso abbiamo giocato le partite importanti di Champions con due centrocampisti. Tutto dipende dalla disponibilità degli attaccanti a rientrare e ad aiutare. In queste gare, serve molta tecnica. Si può giocare con tre o con due centrocampisti, ma dipende dall'atteggiamento o dalle caratteristiche dei giocatori. Isco o Bale? Secondo me, gioca Bale...".



Dimenticare Cardiff

"Non deve essere una vendetta. Cardiff deve essere un insegnamento. Dobbiamo restare in partita. Dobbiamo affrontare con più serenità queste gare. L'aspetto psicologico è fondamentale. Il Real gioca a livello mentale con grande serenità. E noi dobbiamo fare lo stesso. Abbiamo anche noi le qualità tecniche e possiamo segnare. Poi servirà anche un pizzico di fortuna".



Contropiede o possesso palla?

"Se saremo bravi, terremo noi la palla. Altrimenti dovremo pensare a difenderci. Loro sono micidiali in campo aperto. In due passaggi sono in area. E proprio su questo dovremo stare attenti con le marcature preventive".



Col Real ci sono anche buoni ricordi...

"Da quelle partite, la Juve è molto cambiata. Quando si gioca sul doppio confronto, bisogna restare in partita. L'ideale sarebbe non prendere gol e farne. Mi piacerebbe che la squadra giocasse come nel primo tempo di Cardiff, gestendo meglio i momenti e restando nella partita".



Tattica si ferma CR7?

"Vanno fatti i complimenti a CR7. Sta facendo il cetravanti in maniera straordinaria. E non è facile cambiare modo di giocare a trent'anni".



Mentalità

"Il clima è cambiato. C'è meno pessimismo. Siamo cresciuti tutti. Negli ultimi quattro anni è cambiata l'opinione su di noi in Europa e siamo tornati a essere temuti come anni fa. Ora deve esserci fiducia nell'affrontare queste gare. Serve ambizione giocare col Real sarà uno stimolo importante".



Dybala

"Farà una grande partita. Sta bene fisicamente e mentalmente è molto sereno. Basta guardare la partita col Milan e il gol che ha fatto".



Mandzukic

"Mario sta bene, come sta bene Alex Sandro. Non ho ancora deciso se giocherà dall'inizio. Per noi è un giocatore importante. Ci dà fisicità e dà una soluzione in più a livello offensivo. Abbiamo tutta la rosa a disposizione per affrontare al meglio il Real".



Cosa invidi a Zidane?

"L'invidia non mi appartiene. Loro han vinto 12 Coppe dei Campioni, ma la Juve non è da meno. Il bello del calcio è misurarsi con i più forti".