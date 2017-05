Jardim: "Servirà un Monaco perfetto. Siamo molto più forti di due anni fa"

2 maggio 2017

"Per noi giocare la semifinale rappresenta tante cose, è il lavoro di tutti i giocatori da 10 mesi - ha proseguito Jardim nella conferenza stampa della vigilia di Monaco-Juve - Abbiamo iniziato con i gironi a luglio, quindi abbiamo già giocato 16 partite in Champions, questa competizione per noi rappresenta tantissimo. Ottimista? Lo sono sempre. Io sono l'allenatore e se l'allenatore non lo è non va. Poi il consiglio che do ai giocatori è di sfruttare il momento, stando sempre attenti all'organizzazione e di lottare fino alla fine. Bakayoko? Ha ancora la maschera protettiva sul viso, dobbiamo vedere domani se è in grado di giocare". E ancora: "La Juve non ha fatto segnare il Barcellona? Tutte le partite fanno storia a sè. Noi non penseremo alle due partite del Barcellona senza gol come la Juventus non penserà che noi abbiamo fatto 6 reti al Borussia Dortmund in due partite. Tutto ricomincia daccapo".