Iuliano a 4-4-2: "La Juve può fare l'impresa. Domani la vedo favorita per la vittoria"

10 aprile 2017

"L'impresa della Juventus è possibilissima". L'ex difensore bianconero Mark Iuliano ci crede: "Il modo in cui gioca il Barcellona, che non si risparmia in fase offensiva, si presta agli accorgimenti tattici dei bianconeri - ha detto in esclusiva a 4-4-2 - Soprattutto fuori casa, perché in casa, invece, l'ampiezza del campo aiuta maggiormente i blaugrana. Una buona parte della qualificazione la Juve se la gioca domani. Ma anche sul ritorno sono fiducioso".