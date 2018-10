Inter, una lezione attesa ma che deve fare scuola: in Champions serve di più

25/10/2018

Detto che anche il tecnico può aver sbagliato qualche scelta iniziale - Borja Valero e Candreva non hanno convinto, meglio Politano (entrato per l'italiano) e Keita (che ha dato il cambio a Perisic) -, il vero problema dell'Inter è stato l'atteggiamento timido e vagamente prono verso una squadra che è una potenza mondiale ma aveva dimostrato di non essere al top (due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime sette partite prima di ieri sera) e con Messi costretto a guardare il match dalla tribuna.



Tottenham e Psv Eindhoven avevano parzialmente fatto scordare che gran parte della rosa nerazzurra è al debutto in Champions perciò questa sconfitta - più netta di quanto dica il risultato, ditelo ad Handanovic - sia presa come occasione di crescita più che come "prevista alla vigilia" e quindi archiviata come passo falso inevitabile. Gli alibi non mettano in secondo piano l'ambizione di voler colmare il gap con chi domina oggi il calcio europeo.



La prova di San Siro, il prossimo 6 novembre, dirà molto in tal senso: due settimane dopo questa lezione e con la spinta di San Siro devono uscire la voglia di andare oltre il compitino. Il +5 sul terzo posto del gruppo mette l'Inter in una condizione invidiabile ma perdendo anche il "ritorno" contro il Barça il margine sulla qualificazione agli ottavi potrebbe scendere a due punti e il livello di tranquillità si abbasserebbe di conseguenza. Allora sì servirebbe quel coraggio reclamato da Spalletti...