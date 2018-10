Inter, senza Messi il Barcellona si normalizza: le statistiche blaugrana con la Pulce out

23/10/2018

No Messi, no party? Dalle parti di Barcellona non è proprio così perché anche senza la Pulce i blaugrana hanno dimostato di saper far male agli avversari e vincere. Certo, la pericolosità dei catalani cala sensibilmente ma la loro efficacia resta. Vediamo i dati. Dal 2004 ad oggi i blaugrana hanno giocato 80 partite senza l'argentino e i numeri sono questi: 48 vittorie, ossia il 60%, 17 pareggi e 15 sconfitte (il 19% sul totale). La percentuale di vittorie si è abbassata però negli ultimi due anni visto che nel 2016 era dell'80%.



L'attacco del Barça fa paura e i 158 gol messi a segno senza il numero 10, ossia due a partita, ne sono la testimonianza più lampante. Per la sfida di Champions contro l'Inter si scalda Ousmane Dembélé che con Suarez e Coutinho può formare un tridente micidiale. Ma attenzione anche alla soluzione Rafinha, l'ex di turno.