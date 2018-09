Inter, l'uomo Champions è Vecino

19/09/2018

In casa Inter la Champions ha il volto di Matias Vecino . E' lui l'uomo della provvidenza nerazzurra. La scorsa stagione un suo gol contro la Lazio ha riaperto all'Inter le porte dell'Europa dei big e al suo esordio in Champions ha risolto la sfida col Tottenham, mandando in estasi San Siro. Due reti pesanti, pesantissime. Che profumano di impresa "last minute" e che non possono essere soltanto frutto del caso.

I numeri di Vecino, del resto, parlano chiaro. Con le maglie di Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter, in Serie A Matias ha segnato 12 reti. Un bottino non certo da bomber, ma comunque importante. Soprattutto perché i suoi gol hanno portato sempre punti alle sue squadre (vittorie o pareggi, mai sconfitte). E soprattutto perché spesso sono arrivati nei minuti più caldi del match (gli ultimi quattro sono arrivati dopo l'80').



Un marchio di fabbrica che, a dispetto di prestazioni a volte criticate sul piano del dinamismo e delle giocate, di sicuro non è passato inosservato ai tifosi nerazzurri, che ora possono godersi un ritorno in Champions da protagonisti proprio grazie a Vecino. "Ci abbiamo creduto fino in fondo con la spinta dello stadio - ha spiegato il centrocampista nerazzurro alla fine della gara -. L'importante è crederci, dopo il pareggio abbiamo cercato la vittoria e questo ha fatto la differenza". "Questa e quella contro la Lazio sono state emozioni forte, ma speriamo che ce ne saranno altre", ha aggiunto. Musica per i tifosi nerazzurri.