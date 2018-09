Inter, febbre alta per la Champions: già in 60mila per il Tottenham

06/09/2018

Sale l'attesa nella Milano nerazzurra per il ritorno in Champions League dell'Inter dopo oltre sei anni di assenza, a dimostrarlo sono i numeri, già quasi da record, fatti registrare al botteghino nel primo giorno di vendita libera. Per la prima gara casalinga contro il Tottenham, in programma a San Siro il prossimo 18 settembre (ore 18:55), si corre decisi verso il tutto esaurito, tanto che il club per accontentare le richieste dei tifosi ha dovuto aprire anche i terzi anelli. A dodici giorni dal calcio d'inizio la partita contro gli Spurs si preannuncia una grande festa nerazzurra, tra abbonamenti e biglietti acquistati si è già superata quota 60mila e si punta decisi verso le 70mila presenze.