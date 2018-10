Il miglior Dybala senza CR7? No, il miglior Dybala con Mandzukic

03/10/2018 di ALBERTO GASPARRI

A tanti, per non dire a tutti, non è passata inosservata la tripletta di Paulo Dybala contro lo Young Boys proprio nella prima uscita della Juve senza Cristiano Ronaldo . Di sicuro la miglior prestazione stagionale dell'argentino dopo un avvio fatto di tante ombre e pochi sprazzi di luce. Merito di una condizione, fisica e mentale, andata in crescendo o di una posizione in campo favorita dall'assenza dell'ex Real Madrid? L'unica cosa certa dopo il successo sugli svizzeri sono i numeri della "Joya": Dybala ha segnato in tutte le quattro stagioni di Champions League che ha disputato, diventando il quarto juventino a realizzare una tripletta nella massima competizione europea dopo Filippo Inzaghi (2), Alessandro Del Piero e Arturo Vidal (l'ultimo a riuscirci, nel 2013 contro il Copenaghen). Mica male.

Che stia vivendo giorni col "piede caldo" lo dimsotra il fatto che ha segnato quattro reti nelle ultime 3 partite (in tutte le competizioni), tante quante nelle precedenti 14. Ma è solo grazie all'assenza di Ronaldo che si è visto un Dybala così determinante? La risposta è no. Perché se è vero che con CR7 in campo gli spazi a disposizione si riducono, lo è altrettanto che gli stessi problemi l'ex Palermo li ha avuti anche la scorsa stagione, quando, dopo un avvio stratosferico, aveva alternato prestazioni top ad altre assolutamente negative. E il cinque volte Pallone d'Oro giocava ancora in Spagna...



Il fatto è che il miglior Dybala lo si è sempre visto quando al suo fianco c'era Mario Mandzukic, uno che sa far giocare bene tutti i suoi compagni di reparto per via di una grande duttilità e intelligenza. Nemmeno in coppia con Gonzalo Higuain, infatti, Paulo ha mai reso con costanza ai suoi massimi livelli, nonostante un grande affiatamento personale con il "Pipita". Ma è con il croato che Dybalik sembra dare il massimo. Riesce a stare più vicino alla porta quando serve e a partire da più dietro quando gli spazi i restringono. Se invece tra i due si inserisce qualcun altro (leggi Ronaldo, ma anche Higuain), allora il "genio" del 24enne di Laguna Larga viene un po' castrato. Secondo Dybala è solo questione di tempo e poi il feeling che c'è con "Marione" lo troverà pure con Cristiano. Giusto dar loro fiducia e attendere. D'altronde stanno giocando insieme da poco più di un mese e il tempo per conoscersi calcisticamente non mancherà.



Lo sa bene Allegri, l'unico che pare davvero aver capito come e quando sfruttare ogni freccia del suo arco. Per la prima volta nella sua storia, da quando esiste la Serie A a girone unico, la Juventus ha vinto tutte le prime nove partite stagionali. Solo un caso?