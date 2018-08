Il clan Ronaldo si scaglia contro Modric, dopo Mendes pure la sorella di CR7: "Ecco i numeri! Giudicate voi..."

31/08/2018

Il clan Ronaldo non ci sta: il "Player of the Year", il premio per il miglior giocatore in assoluto assegnato dalla Uefa a Modric, continua ad essere indigesto per il fuoriclasse portoghese che ha disertato la cerimonia di Montecarlo, per il suo potente procuratore che ha lanciato strali a destra e a manca, per la Juve stessa e, non ultimo, per i congiunti di CR7. L'affondo familiare arriva via social per mano di Katia Aveiro, la sorella di Cristiano, che su Instagram ha manifestato sarcasticamente il suo disappunto postando una tabella che compara i numeri del fratello e quelli di Modric nella passata Champions League: "Tutto chiaro! Ognuno tragga le sue conclusioni". Fianco a fianco partite, gol e assist dei due ex compagni di squadra al Real: dati effettivamente tutti a favore del portoghese, evidentemente però non sufficienti a convincere i giurati. Con buona pace, prima o poi si spera, dell'agguerrito clan portoghese.