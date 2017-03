Il Barcellona snobba la Juve: "Importante aver evitato il derby spagnolo"

17 marzo 2017

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Questo il pensiero del capitano del Barcellona, Andrès Iniesta sulla Juve: "E' una squadra leader nel suo campionato e che in Champions sta facendo molto bene, sono solidi come spesso lo sono le squadre italiane con giocatori che possono fare la differenza, giocatori validi in ogni reparto. Sarà una delle sfide migliori e non sarà facile però noi cercheremo di sfruttare le nostre armi e far andare le cose a nostro favore". Rivincita della finale di Berlino? "Sicuramente il ricordo di quella finale è molto vivo, soprattutto per noi che riuscimmo a fare la tripletta. Ma sono cambiate molte cose, anche i giocatori non sono gli stessi".



Da Nyon è arrivato a caldo il pensiero di Jordi Mestre: "La Juve è una squadra che ha una storia, non lo scopriamo oggi, sta facendo bene in questa stagione e non solo: è una squadra competitiva, sarà un match molto interessante". Il vicepresidente del Barcellona, a Premium Sport, resta ottimista: "Dopo la sfida contro il PSG tutto può accadere nel mondo del calcio, il fatto che siamo qui lo dimostra".



LA STAMPA CATALANA

In Italia non è stata definita benevola l'urna di Nyon che ha riservato il Barcellona alla Juventus nei quarti di finale di Champions. Le reazioni della stampa vicina ai blaugrana sono contenute: il quotidinao Mundo Deportivo sottolinea il vantaggio di giocare il ritorno in casa (sottolineando l'epica rimonta sul PSG) e pone l'accento sull'ex Dani Alves di nuovo al Camp Nou.



Il Mundo Deportivo definisce "appassionante" il quarto tra Juve e Barcellona. Il quotidiano catalano sottolinea che ci sarà il ritorno al Camp Nou del grande ex Dani Alves e nomina, tr ai giocatori bianconeri più importanti Higuain e Buffon. Il sito del quotidiano dedica un articolo apposito a Suarez e Chiellini che si ritroveranno da avversari dopo il morso ai Mondiali brasiliani del 2014 (a Berlino l'italiano non aveva giocato".



Sport sottolinea che questo "è l'accoppiamento di cui il Barcellona aveva bisogno" ricordando, come ha fatto anche il vicepresidente Mestre, l'importanza di aver evitato Real e Atletico. "E' andata bene" si legge sul sito visto che il desiderio del club era quello di non pescare una spagnola: le due avversarie di Madrid avrebbero creato più problemi e più pressioni. Per quanto riguarda la Juve, la memoria torna subito alla finale 2015. Sport scrive che Dybala ha ringiovanito la squadra ma nel complesso parla di una Juve "battibile" anche se a Torino la gara sarà dura.