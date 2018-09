Icardi, un debutto da sogno che fa commuovere Wanda: "Ti amo"

19/09/2018

Non poteva esserci modo migliore per Mauro Icardi per iniziare la sua personale avventura in Champions League . Un eurogol bellissimo e decisivo per ribaltare il Tottenham (per altro da fuori area) dopo una partita quantomeno complicata, una rete che ha scosso la banda di Spalletti e che ha permesso all'attaccante argentino di sbloccarsi nel modo più bello, sul palcoscenico più atteso, facendo letteralmente esplodere di gioia San Siro e anche la sua agente e moglie, Wanda Nara , che sui social ha sintetizzato in poche parole le emozioni che le ha provocato Maurito: "Lacrime di gioia".

"Orgoglio e mai nessun dubbio - continua Wanda su Instagram - Benvenuto in Champions Mauro Icardi. Ti Amo". Sull'attaccante dell'Inter negli ultimi giorni era piovuta più di qualche critica dopo alcune prestazioni deludenti in campionato, ma lui da campione vero ha scelto il modo più bello per zittire i critici e per celebrare, a 25 anni, la prima gara nell'Europa che conta. "Aspettavamo da tre mesi questa partita, iniziare così ci dà tanta forza e qualcosa in più per migliorare in campionato" ha detto il capitano nerazzurro a fine partita: "Questa vittoria ci dà grande fiducia, ora andiamo avanti felici, ma restando calmi - ha aggiunto dimostrando di aver già imparato a conoscere la competizione - Non ci possiamo lasciare andare per una vittoria, il girone è lungo, con una vittoria non si va avanti". Parole che dimostrano che Maurito ha grandi ambizioni ed è maturo abbastanza per raggiungere grandi obiettivi, i tifosi nerazzurri, ancora in estasi per la splendida rimonta con gli Spurs, possono sognare.