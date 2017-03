Hummels si rovescia il caffè addosso, Müller se la ride

7 marzo 2017

Risate e atteggiamento rilassato in casa Bayern in vista della partita contro l'Arsenal. Dopo il 5-1 dell'andata, i bavaresi hanno già in tasca il passaggio del turno e si rilassano in vista del ritorno. In particolare Hummels è stato protagonista di un divertente siparietto con Müller poco prima di salire sul pullman con la squadra. Il difensore si è rovesciato addosso il caffè e l'attaccante l'ha preso in giro.