Higuain: "E' la partita più bella che si possa giocare"

2 giugno 2017

Il tempo dell'attesa è scaduto e adesso non resta che mettere giù il testone e pedalare fino al traguardo. Gonzalo Higuain lo sa, è pronto, e ovviamente non vede l'ora di giocarsi la finale di Champions perché - ammette ai microfoni di Premium - "sinceramente è la partita più bella che si possa giocare. Vogliamo finire la stagione con questo titolo che sarebbe una cosa straordinaria". Cosa ti aspetti dal Real ? "Mi aspetto una gara molto complicata".

E ancora: "Loro sono una squadra abituata a giocare questo tipo di partite, sono stato lì sette anni e lo so abbastanza bene: sarà una gara molto bella da giocare e speriamo di portare a Torino questo titolo tanto atteso dalla Juve".



Allegri ha detto che le finali sono bella da giocare ma bisogna vincerla...

"Sicuramente. E' arrivato il momento che aspettavamo da agosto, abbiamo passato dieci mesi a lavorare per raggiungere questo obiettivo e ora speriamo che lo sforzo fatto basti per conquistare la Champions".



Cosa daresti per un gol in finale?

"Speriamo di vincere la partita, poi chi fa gol è lo stesso. Ho scelto la Juve per vincere? Già e mi pare che al momento stia andando bene...".