Havertz, niente Champions: ha un esame a scuola

15 marzo 2017

Se manterrà le promesse nel giro di qualche anno guadagnerà migliaia di euro, ma per ora Kai Havertz rimane con i piedi ben saldi a terra e, come ogni 17enne, è chiamato principalmente a fare il suo dovere a scuola. Poco importa (almeno ai genitori) che ci sia una qualificazione tra le prime otto d'Europa in ballo: lo studio ha la priorità su tutto.



Il Bayer non ha fatto una piega, sebbene il ragazzino nato ad Acquisgrana sia in costante ascesa e ormai giochi titolare. Dopo il debutto lo scorso 15 ottobre contro il Werder Brema, il suo minutaggio è cresciuto esponenzialmente: 19 presenze (tre in Champions League) e anche la bellezza di tre assist il suo bottino personale. Numeri da grande, ciò che presto diventerà il baby-fenomeno del Leverkusen...