Griezmann alleato della Juventus: "Spero vinca la Champions League"

18 maggio 2017

Due mesi fa era uscito allo scoperto ("Amo la Juventus), ora Antoine Griezmann torna alla carica e spinge i bianconero: "Spero vincano la Champions League". L'attaccante dell' Atletico Madrid ha così tirato anche una stoccata ai rivali cittadini del Real e in particolare a Cristiano Ronaldo: "Buffon si merita il Pallone d'Oro", ha detto alla trasmissione 'El Larguero'. Poi ha consigliato Cavani: "Ideale per l'Atletico Madrid".

Il francese dell'Atletico Madrid ha rivelato il suo amore per la Juventus e ora in vista della finale di Cardiff fa il tifo per la squadra di Allegri e per il numero uno che è uno dei migliori al mondo "insieme al mio compagno Jan Oblak, il belga Thibaut Courtois e lo spagnolo David De Gea".



I Colchoneros sognano il colpo Cavani: "Sarebbe un acquisto top per l'Atletico Madrid. Rispecchia perfettamente le nostre caratteristiche, è uruguaiano e dà sempre tutto per conquistare il pallone".