Grandi rimonte, il Napoli può crederci: il Real ha steccato già quattro volte

7 marzo 2017

I numeri, dunque, alimentano i sogni del Napoli. Al San Paolo gli uomini di Sarri dovranno giocare la partita perfetta e sperare che la squadra di Zidane scenda in campo con la pancia piena dopo il risultato dell'andata. Un atteggiamento che in passato è già costato molto caro ai Blancos e non solo. Di recente, infatti, nella fase a eliminazione di Champions sono andate già in scena grandissime rimonte nelle gare di ritorno.



Nel 2000 a piangere è stato il Chelsea di Vialli, che dopo il 3-1 dell'andata col Barcellona nei quarti di finale ha dovuto inchinarsi al ritorno davanti ai gol di Rivaldo e Kluivert nei tempi supplementari. Nel 2004 è toccato poi al Milan. All'andata a San Siro i rossoneri battono 4-1 il Deportivo La Coruña, ma al ritorno al Riazor vanno in tilt e perdono 4-0 uscendo ai quarti di finale. Stesso destino per il Real nel 2004. I Blancos stordiscono 4-2 il Monaco al Bernabeu con quattro reti nel primo tempo, ma poi nel Principato la squadra di Deschamps ribalta il risultato vincendo 3-1.



Nel 2012 è il Napoli a subire un'amara rimonta. Al San Paolo col Chelsea finisce 3-1 per gli azzurri, ma a Londra poi i Blues di Di Matteo segnano quattro reti e passano ai supplementari. Nel 2013 poi è ancora il turno del Milan. Guidati da Allegri, col Barcellona al Meazza i rossoneri vincono 2-0, ma al ritorno beccano quattro reti e chiudono l'avventura agli ottavi. Nel 2014 sono due le grandi rimonte in Champions. Una è targata Manchester United (2-0 all'andata per l'Olympiacos, 3-0 al ritorno all'Old Trafford). L'altra invece è ancora il Chelsea a metterla a segno (3-1 per il Psg a Parigi, 2-0 a Stamford Bridge). Infine la goleada del Bayern nel 2016: all'andata il Porto vince 3-1, ma al ritorno i tedesci esagerano e ribaltano tutto con un pesantissimo 6-1. Partite esaltanti, imprese che rimarranno impresse per sempre nella storia del calcio e che ora tengono vive le speranze del Napoli col Real. La storia insegna: nulla è impossibile.