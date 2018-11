Giallo Messi, prima tolto e poi reinserito tra i convocati: Leo viaggia verso l'Inter

05/11/2018

Ieri l'asterisco vicino al suo nome. Stamani, molto presto, depennato addirittura dalla lista dei convocati. Poi, poco più tardi, ecco il colpo si scena ed eccolo riapparire tra gli eletti per il match contro l'Inter: Messi c'è e viaggia con la squadra a Milano. Giallo risolto? Sì, almeno in parte. L'argentino, ora è certo, sarà domani sera a San Siro ma l'ok definitivo dei medici (l'asterisco di domenica si riferiva proprio a quello) non è ancora arrivato: oggi il test decisivo per capire se il recupero dopo l'infortunio (rottura del radio) subito il 20 ottobre contro il Siviglia è definitivamente alle spalle.



Inizialmente la diagnosi era stata di 20 giorni, con il rientro in campo previsto per domenica prossima. In realtà Leo ha ripreso ad allenarsi con la squadra già settimana scorsa, bruciando le tappe: questo non significa che sia pronto per giocare dall'inizio (anche perché Valverde, vista la classifica del Barcellona nel girone di Champions, non vorrebbe prendersi inutili rischi) ma l'argentino sta spingendo per poter dare il suo contributo a San Siro, magari partendo dalla panchina. Oggi comunque ne sapremo di più: facile infatti immaginare che la conferenza pre-partita del tecnico blaugrana avrà come tema centrale proprio la condizione del numero dieci argentino.