Gabon: tifoso Psg uccide amico al 6° gol del Barça

11 marzo 2017

Un tifoso del Psg residente in Gabon ha ucciso un amico perché lo aveva preso in giro dopo la debacle dei francesi mercoledì sera contro il Barcellona in Champions League (1-6). Il ragazzo, 18 anni, ha accoltellato la vittima al collo nella notte tra mercoledì e giovedì a Libreville: i due avevano visto insieme il match del Camp Nou in un bar dove avevano consumato diverse birre prima della tragedia.