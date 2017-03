Flavio Roma a 4-4-2: "Sogno una finale tra Monaco e Juve"

16 marzo 2017

"L'exploit del Monaco lo speravo, perché non vedevo un City così irresistibile: è passato con grande merito". In esclusiva a 4-4-2, Flavio Roma applaude la sua ex squadra. "Può arrivare in fondo - ha proseguito l'ex portiere dei menegaschi - Chi deve evitare la Juve ai quarti di Champions? Direi proprio il Monaco: il mio sogno sarebbe un Juve-Monaco in finale. Chi la rivelazione? Mbappé è sotto gli occhi di tutti: ha qualità incredibili".