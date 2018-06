Firmino replica a Sergio Ramos: "Un idiota"

06/06/2018

Il terzo tempo della finale di Champions League non è ancora finito ed è pieno di polemiche. Real Madrid-Liverpool si sta ancora giocando a suon di dichiarazioni al veleno, una vera e propria guerra fredda con i protagonisti che non se le mandano di certo a dire. Ora è la volta di Firmino che ha attaccato Sergio Ramos: "È nel giusto perché è campione, ma è stato davvero idiota. E non commento più".



L'attaccante, ha parlato dal ritiro del Brasile, e ha così replicato alle parole del difensore blancos che aveva detto: "Prima Salah e poi Karius. Manca solo Firmino con il raffreddore per colpa del mio sudore". Il capitano spagnolo del Real Madrid, infatti, in questi giorni è finito sotto accussa per il fallo sull'egiziano e lo scontro con il portiere tedesco. Una lunga striscia di polemiche dopo Kiev che è destinata a non fermarsi.