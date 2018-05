Finali: Zidane le vince tutte, Klopp sa solo piangere

27 maggio 2018

Destini diametralmente opposti per Zinedine Zidane e Jurgen Klopp. Il primo ha vinto tutte le finali che ha disputato da allenatore, il secondo le ha perse quasi tutte (sei su sette). Il tecnico del Real Madrid sta vivendo un sogno, mentre il collega tedesco un vero e proprio incubo. Il francese, in due anni e mezzo che è alla guida dei Blancos (4 gennaio 2016) ha giocato otto finali vincendole tutte: tre Champions, due Supercoppe europee, due Mondiali per Club e una Supercoppa spagnola.



Statistiche eccezionali e Zizou è già il secondo tecnico ad aver vinto più titoli da allenatore delle Merengues dietro solo a Miguel Muñoz: quindici contro nove. A conti fatti, l'ex centrocampista ha vinto un trofeo ogni 17 partite disputate sulla panchina del club di Madrid. Eguagliati anche leggende del calibro Paisley e Ancelotti a quota tre Champions, ma nessuno le ha mai vinte consecutivamente come lui.



Se Zidane ride, Klopp piange. Tante le lacrime versate dall'allenatore tedesco che all'ultimo atto ha sempre visto esultare gli altri, gli avversari. L'attuale tecnico del Liverpool ha disputato in carriere sette finali e solo nel 2012 con il Borussia Dortmund è riuscito a gioire alzando al cielo la DFP Pokal (la Coppa di Germania). Jurgen è accostato a Wenger e Cuper perché hanno perso le loro prime tre finali europee. In più, come Udo Lattek, Vujadin Boskov, Louis van Gaal, ha perso due volte la finale di Champions con due squadre diverse, il Borussia Dortmund e il Liverpool.