Finale Champions: maglia viola per il Real Madrid

12 maggio 2017

La Juventus giocherà formalmente in casa la finale di Champions League di Cardiff del prossimo 3 giugno. Da sorteggio, infatti, i bianconeri ospiteranno il Real Madrid che ha dovuto sciogliere il nodo relativo alla maglietta da indossare. I Merengues scenderanno in campo con la maglia viola, preferita a quella nera, mentre la Juventus giocherà in bianconero dopo aver accantonato l'idea di vestire di blu come fece nel 1996.