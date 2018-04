Finale Champions: ecco tutta l'organizzazione dell'evento

30 maggio 2017

Novemila posti in meno rispetto alla capienza dichiarata: saranno infatti 66.000 gli spettatori che potranno assistere sabato sera alla finale di Champions tra Juve e Real . Questo per ragioni di sicurezza e per questioni logistico-organizzative all’interno del National Stadium of Wales (Millennium) . Tempio del rugby gallese, l’impianto ospita per la prima volta un evento calcistico così importante : prima d’ora – tra il 2001 e il 2006, complice il rifacimento di Wembley – era stato però sede delle finali di FA Cup . Detto che il tetto retrattile sarà chiuso in occasione della partita , cosa ormai nota da giorni, all’interno dello stadio la suddivisione dei tre anelli in settori per tifosi madridisti e juventini è già definita . A destra, guardando il campo dalla tribuna autorità, ci sarà la zona spagnola, a sinistra quella italiana. Così vale sia per le curve ( 18.000 i biglietti destinati a ciascuna delle due tifoserie ) che per le due panchine: Allegri siederà quindi alla sinistra del tunnel che porta dagli spogliatoi al campo, Zidane a destra. Di fronte invece la tribuna stampa predisposta per accogliere – per quanto riguarda la sola carta stampata – 570 giornalisti provenienti da tutti i cinque continenti . Subito davanti alle panchine, di fronte alla tribuna in cui troveranno posto fra gli altri Andrea Agnelli e Florentino Perez , ci sarà la zona riservata alla premiazione che da quest’anno torna finalmente sul terreno di gioco , il vero palco dei veri protagonisti di una finale di Champions.

Gli ultimi dati stimano la popolazione di Cardiff prossima ai 350mila abitanti: in questo week-end è previsto un afflusso di circa 200mila persone, con un indotto pari a 53 milioni di euro. Anche questo dice cosa sia una finale di Champions, evento che catturerà l’attenzione di 350 milioni di appassionati in tutto il mondo: Juve-Real sarà trasmessa infatti in oltre 200 Paesi con una copertura televisiva degna di un evento planetario.



In tutto saranno 1800 le persone ‘arruolate’ dai vari broadcasters televisivi – giornalisti, commentatori, tecnici e uomini di produzione -, 570 invece i giornalisti della carta stampata, 180 i fotografi e altrettanti i tecnici per predisporre gli impianti all’interno dello stadio. Per trasmettere l’evento in tutto il mondo, il Millennium Stadium sarà ‘coperto’ da 47 telecamere (questo per quanto riguarda l’organizzazione predisposta dall’host BT Sport, senza contare dunque le eventuali integrazioni delle altre emittenti), 25 di queste dedicate alla produzione in 4k.



Per il racconto dell’evento ci saranno – oltre alle 570 postazioni riservate alla stampa scritta – 131 posti per giornalisti tv e radio, 10 pitch-view studios (studi televisivi sul campo), 5 palchi per il pre-partita dislocati in tribuna, 1 studio indoor, 17 postazioni giornalistiche sul terreno di gioco e per le interviste – oltre alla mix-zone – 14 aree flash. Insomma, un’organizzazione immane, resa possibile grazie al lavoro dei mille i volontari presenti (180 saranno invece gli autisti). Intorno ai 370, infine, i componenti dello staff Uefa. E, per ospitare tutti gli operatori presenti, un tv compound di quasi 11mila metri quadrati.



Stesso piano di arrivo ma scelte differenti per quanto riguarda il soggiorno a Cardiff. Sia Juve che Real voleranno infatti in Galles venerdì mattina – la conferenza di Max Allegri è prevista per le 16.15 con allenamento al Millennium Stadium dalle 17.30 alle 18.30, quella di Zidane è schedulata per le 18.45 con la successiva rifinitura dalle 19.30 alle 20.30 – ma mentre gli spagnoli alloggeranno in centro città, i bianconeri hanno scelto un hotel posto nelle vicinanze della capitale gallese.



Il quartier generale dei Blancos sarà infatti presso l’hotel Mercure Holland, situato in centro città, a circa due chilometri dallo stadio. Struttura a 4 stelle che stando ai giudizi di tripadvisor figura al 12esimo posto tra i 73 hotel selezionati a Cardiff: un’intera ala – rigidamente protetta da un cordone di sicurezza appositamente predisposto – sarà a disposizione di Cristiano Ronaldo e compagni. Una scelta – sottolineano in Spagna – in controtendenza rispetto alle abitudini dei merengues, sia perché nelle precedenti finali erano state preferite sistemazioni più fuori mano e tranquille, sia perché – tanto a Lisbona nel 2014 quanto a Milano l’anno scorso – si era trattato di strutture alquanto più lussuose. Si dice che vi siano motivi di sicurezza, più che altro, alla base delle decisione.



La Juve, invece, alloggerà presso il Vale Resort di Hensol, circa dieci miglia fuori Cardiff. Un grande e lussuoso resort – con una spa considerata la più grande del Galles - con annesso campo da golf e strutture sportive che ne fanno la base della nazionale di rugby durante i ritiri pre-partita del Sei Nazioni. Per alcuni anni è stato anche il quartier generale della nazionale di calcio, con la realizzazione di campi di allenamento che nel 2009 furono inaugurati dall’allora presidente della Fifa Sepp Blatter. In tutto le camere sono 143 ma anche in questo caso l’hotel non sarà interamente riservato alla Juve.