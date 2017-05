Finale Cardiff: suonano i Black Eyed Peas

22 maggio 2017

Dopo Alicia Keys e Bocelli, toccherà ai Black Eyed Peas aprire la finale di Champions League. A Cardiff il 3 giugno il gruppo hip ho si esibirà a pochi minuti dall'inizio di Juventus-Real Madrid. "Vogliamo far salire la febbre dei tifosi allo stadio e di tutti quelli che guarderanno la finale di UEFA Champions League - ha commentato will.i.am dei Black Eyed Peas - Essendo anche noi appassionati di calcio, sappiamo che la partita è molto importante per chi la vedrà dagli spalti, da casa e con gli amici. Questa performance è altrettanto importante per noi e vogliamo dare vita a uno spettacolo indimenticabile".



Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di collaborare con Pepsi per la cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League 2017. Pepsi è molto brava a unire la musica e lo sport. Per questo, la UEFA è felice che a Cardiff si esibiscano i Black Eyed Peas".



PepsiCo ha unito le forze con la UEFA Champions League nel 2015 e organizza la cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League per il secondo anno, dopo quella memorabile di Alicia Keys un anno fa a Milano.