Evra, messaggio alla Juve

1 giugno 2017

Un messaggio simpatico, postato attraverso Instagram, per caricare gli ex compagni in vista della finale di Champions. Patrice Evra, ora al Marsiglia, è rimasto juventino dentro, molto legati alla sua ex squadra e al gruppo di Allegri. Tanto legato da non dimenticarsi di Buffon e compagni in vista della partita di sabato sera contro il Real. E allora ecco come ha cercato di motivare la Juve...