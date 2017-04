Esplosioni a Dortmund, la Polizia valuta pista islamista

12 aprile 2017

Anche un poliziotto è rimasto ferito . L'agente, che stava scortando in moto l'autobus, ha subito un trauma acustico e uno shock e non è in grado in questo momento di prestare servizio, ha reso noto la polizia di Dortmund in un comunicato. Al momento della detonazione viaggiava davanti il bus.

L'APPELLO DEL BORUSSIA: "IN CAMPO SENZA PAURA"

Il Borussia Dortmund è sceso in campo in mattinata per una seduta di rifinitura, mentre il Monaco ha sostenuto un allenamento direttamente nella serata di martedì, sul campo del Signal Iduna Park. Con un comunicato ufficiale la squadra giallonera ha rivolto un appello a tutti, giocatori, tifosi e appassionati, attraverso le parole del CEO Hans-Joachim Watzke: "Oggi non giocheremo solo per noi, ma per tutti! Ho fatto visita alla squadra e ho fatto loro un appello: dobbiamo dimostrare di non avere paura, non diamo modo al terrore di avere la meglio".



L'appello di Watzke è accorato: "Questa è la situazione più difficile degli ultimi decenni per noi, e sono sicuro che resteremo forti e uniti come sempre. Giochiamo anche per il Bayer, per lo Schalke. E per Marc Bartra, ovviamente, che vuole che vinciamo".