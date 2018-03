Dramma Astori: un minuto di silenzio in gare Champions ed Europa League

5 marzo 2018

La Uefa ha annunciato nella giornata di lunedì che verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori prima del fischio di inizio delle gare di Champions League ed Europa League in programma questa settimana. Un gesto simbolico, quanto gradito e doveroso, per onorare la memoria del capitano della Fiorentina e difensore della nazionale italiana tragicamente scomparso ieri a Udine per un arresto cardiocircolatorio.