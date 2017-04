Dortmund-Monaco: tifoso monegasco dorme in auto e scrive Bartra sulla maglietta

12 aprile 2017

La macchina della solidarietà si è messa subito in moto a Dortmund dopo il rinvio della sfida di Champions tra Borussia e Monaco. Diversi tifosi monegaschi sono stati ospitati per la notte da quelli gialloneri, ma c'è anche chi, come il signore immortalato dalla foto di Dario Donato ha dormito in auto per non perdersi la sfida. E stamattina ha fatto stampare il nome di Bartra sulla sua maglia biancorossa.