Dodo Molinari insulta Mourinho: "Non gli resta che fare il pagliaccio a bordocampo"

24/10/2018

Il traffico di Manchester era già costato allo United 13mila sterline per l'inizio posticipato del match contro il Valencia a causa dell'arrivo in ritardo allo stadio della squadra. Evento che stava per ricapitare anche contro la Juventus, visto che l'autobus dei Red Devils è rimasto imbottigliato nel traffico per 45 minuti. Troppi per Mourinho, che a un certo punto ha deciso di raggiungere a piedi l'impianto. "Il traffico? I giocatori sono stati nel bus per 45 minuti. Mi sono messo una felpa e ho camminato tra i tifosi, nessuno mi ha riconosciuto, così non ho dovuto aspettare come i giocatori nel bus" ha spiegato lo Special One prima del match.



Una sfida terminata malissimo per Pogba e compagni e ancora peggio per il portoghese, apertamente insultato dal golfista Edoardo Molinari, a cui non è piaciuto il "3" con cui Mou ha risposto ai tifosi della Juve che lo stavano insultando. Un tweet che ha scatenato una bufera in Rete.